Το νέο έτος ξεκίνησε με τσουχτερό κρύο, ωστόσο οι πρώτες αργίες του 2026 αναμένεται να συνοδευτούν από πιο ήπιες θερμοκρασίες, χάρη στο φαινόμενο των Αλκυονίδων ημερών.

Οι Αλκυονίδες μέρες αποτελούν ένα χαρακτηριστικό διάλειμμα του χειμώνα μέσα στον Ιανουάριο — ή σπανιότερα στις αρχές Φεβρουαρίου — όταν ο καιρός παρουσιάζει αισθητή βελτίωση και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Πρόκειται για μια «προσωρινή άνοιξη» πριν την επιστροφή του ψύχους.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, δεν προβλέπεται ακόμη άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ κανένας μετεωρολόγος δεν έχει κάνει λόγο για επικείμενες Αλκυονίδες. Οι προβλέψεις γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, μέχρι να διαπιστωθεί σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.

Ωστόσο, τα Μερομήνια για το 2026 εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα εμφανιστεί μεταξύ 10 Ιανουαρίου και 10 Φεβρουαρίου, με πιθανότερη κορύφωση γύρω στις 25-27 Ιανουαρίου.

Για τους πολίτες, οι Αλκυονίδες ημέρες αποτελούν μια ευκαιρία για λίγες μέρες πιο ήπιου καιρού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τελειώνει ο χειμώνας, καθώς το ψύχος μπορεί να επιστρέψει σύντομα μετά.

Γιατί συμβαίνουν οι Αλκυονίδες ημέρες

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνο της Μεσογείου και της βορειοανατολικής Ευρώπης. Αυτή η θέση ευνοεί την εμφάνιση περιόδων καλοκαιρίας μέσα στον χειμώνα.

Κατά τη διάρκεια των Αλκυονίδων επικρατεί σταθερή βαρομετρική πίεση, γεγονός που περιορίζει τη δημιουργία ανέμων. Έτσι, ο καιρός παραμένει ψυχρός αλλά ηλιόλουστος, αποτέλεσμα της αντικυκλωνικής κατάστασης που επικρατεί στην ατμόσφαιρα.