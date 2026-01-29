Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τοπικά θα είναι ισχυρές μέχρι νωρίς το πρωί. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ωστόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια τμήματα.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα ενταθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4–5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα νότια 5–7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά τους 12–15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16–17 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18–19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις. Από τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αρχικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ωστόσο ο καιρός γρήγορα θα βελτιωθεί, με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί, βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 31 Ιανουαρίου: Πρόσκαιρη βελτίωση και νέα επιδείνωση από το βράδυ

Το Σάββατο, στα δυτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4–6 και τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3–5 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13–14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15–16 και τοπικά 17 βαθμούς, ενώ στο νότιο Αιγαίο τους 18–19 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου: Γενικευμένη κακοκαιρία

Την Κυριακή, αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε αρκετές περιοχές και κυρίως στα δυτικά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία και το ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση αναμένεται κατά τη διάρκεια της νύχτας στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 5–7 και τοπικά 8–9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.