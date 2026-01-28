Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου αναμένεται πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Παράλληλα, τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα επικρατήσουν στα πελάγη.

Εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές θα σημειωθούν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Πού και πότε θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες έως το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Χιονοπτώσεις και αφρικανική σκόνη

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια τμήματα.

Ισχυροί άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 με 9 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασίες σε υψηλά για την εποχή επίπεδα

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά τους 12 με 14°C, στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 8 με 11°C, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17°C και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 19°C και τοπικά τους 20°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν καταιγίδες, οι οποίες πρόσκαιρα και κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το βράδυ σε δυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Την Παρασκευή, στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το μεσημέρι. Από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τοπικά θα είναι ισχυρές έως νωρίς το πρωί, με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ εκ νέου ενίσχυση των φαινομένων αναμένεται στα νότια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, στα βόρεια 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά τους 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Το Σάββατο, στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, με ενίσχυση των φαινομένων από αργά το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου, όπου τα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.