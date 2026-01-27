Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με γρήγορη εξασθένηση και βελτίωση του καιρού στα Δωδεκάνησα.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη όμως εξασθένηση και βελτίωση του καιρού εκεί.

Στην υπόλοιπη χώρα, θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας από τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς, με ενίσχυση στο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και τοπικά 17°C, στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 9 με 12°C και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 17 με 18 και τοπικά 19°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ, με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13°C, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς.

Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου: Σημαντική επιδείνωση με ισχυρά φαινόμενα

Την Πέμπτη, ο καιρός θα παρουσιάσει εκ νέου σημαντική επιδείνωση. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με φαινόμενα που κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά.

Σταδιακά και από τις προμεσημβρινές ώρες, οι βροχές θα επεκταθούν στο σύνολο της χώρας, και θα επηρεάσουν πρόσκαιρα και τις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στο Ιόνιο δυτικοί, 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 με 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το βράδυ στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 με 16°C στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, τους 17 με 19 και τοπικά 20°C στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, ενώ στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13°C.

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου: Βροχές στα δυτικά και νότια

Την Παρασκευή, στα δυτικά και τα βορειοανατολικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα να είναι τοπικά ισχυρά έως νωρίς το πρωί.

Στην υπόλοιπη χώρα, προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας, με παροδικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι στα νότια θα αυξηθούν και από το απόγευμα στην Κρήτη και τα νησιά του νοτίου Αιγαίου θα δώσουν βροχές, που τη νύχτα θα ενταθούν.

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα συνεχιστεί, κυρίως στα νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.