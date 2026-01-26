Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς και πρόσκαιρα έως το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις, συγκεκριμένα έως το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, έως το μεσημέρι στην Κρήτη και έως τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Βελτιωμένος καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Πολύ τοπικά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας.

Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως σε νότιες και ανατολικές περιοχές.

Ενισχυμένοι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νότια τμήματα θα φτάνουν τα 4 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 12 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 14 με 16 και τοπικά στους 17 βαθμούς.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ωστόσο από το απόγευμα αναμένεται βαθμιαία βελτίωση και γενικά αίθριες συνθήκες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

Την Τετάρτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, όμως γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και τοπικά 17 βαθμούς, στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Την Πέμπτη, ο καιρός θα παρουσιάσει εκ νέου επιδείνωση, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές, αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της χώρας, ενώ από τις βραδινές ώρες θα παρουσιάσουν εξασθένηση και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ ευνοείται εκ νέου η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία δυτικοί, φτάνοντας τα 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, με τάση εξασθένησης στα βόρεια από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στις περισσότερες περιοχές, κυρίως στα νότια.