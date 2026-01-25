Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά, από το πρωί στην ανατολική Μακεδονία, από το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες στην Αττική, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της, πρόσκαιρα στη Θράκη και από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τμήματα της χώρας, χωρίς αξιόλογη ένταση.

Ισχυροί και θυελλώδεις άνεμοι

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, με εξαίρεση το ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 15°C, τοπικά 16°C και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 15 με 17°C, τοπικά 18°C.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα έως το απόγευμα. Από το πρωί έως και το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, ενώ μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16°C.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14°C.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Τρίτη 27 Ιανουαρίου – Σταδιακή βελτίωση

Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς και πρόσκαιρα έως το μεσημέρι – απόγευμα στο Ιόνιο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα και από τα δυτικά, με εξαίρεση την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και νότια νότιοι – νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι – βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου – Περιορισμένα φαινόμενα

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς την ανατολική Κρήτη, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το βράδυ θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.