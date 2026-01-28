Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ σταδιακή επιδείνωση αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που γρήγορα θα υποχωρήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ξεκινά με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στα κεντρικά και βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Από το βράδυ προβλέπονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως τους 17 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 19 βαθμούς στα νησιά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το απόγευμα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς, με ένταση έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν γρήγορα και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες στα δυτικά. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας το βράδυ. Θερμοκρασία από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το πρωί και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου. Θερμοκρασία από -2 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αρχικά αίθριος καιρός, με αύξηση νεφώσεων από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, με βελτίωση στη συνέχεια. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο αναμένονται βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές κατά τόπους. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα, εξασθενούμενα το βράδυ στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 19 βαθμούς στα νησιά και έως 16 στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βορειοανατολικά, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα νωρίς το πρωί. Στην Κρήτη και τα νότια νησιά τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και νότια, τοπικά ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 7 μποφόρ στα νότια και βορειοανατολικοί στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση από το Σάββατο στα κεντρικά και βόρεια.