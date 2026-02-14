Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες δικαιούχους, καθώς από Δευτέρα ξεκινά το μεγάλο μπαράζ πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Συνολικά 81 εκατομμύρια ευρώ “ζεσταίνουν” τους λογαριασμούς 98.522 πολιτών, καλύπτοντας μια τεράστια γκάμα παροχών, από επιδόματα ανεργίας και μητρότητας μέχρι τις πολυπόθητες αποφάσεις για τα εφάπαξ. Ποιοι θα δουν πρώτοι το χρώμα του χρήματος, ποιοι δικαιούχοι προηγούνται ανά ημέρα και ποιο είναι το πρόγραμμα που έβγαλε έναν “μεγάλο νικητή” με 83.000 ευρώ;

Δείτε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως στο ΑΤΜ.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Στις 16 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Στις 19 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.

Από 16 έως και 20 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Ταυτόχρονα, από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».