Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των «Εξετάσεων Τώρα» για τον δικηγόρο – τσαρλατάνο που ξάφριζε τους πελάτες του και γινόταν καπνός, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.

Τα θύματά του; Δεκάδες. Και οι μαρτυρίες των εξαπατημένων ανθρώπων; Σοκαριστικές.

Θύματα του δικηγόρου «τσαρλατάνου» μιλούν για πρώτη φορά στις «Εξελίξεις Τώρα»

Όπως όλα δείχνουν ο δικηγόρος δεν κορόιδευε μόνο ανθρώπους που νόμιζαν ότι θα σώσουν τα σπίτια τους από τις τράπεζες, αντιθέτως, αναλάμβανε κάθε είδους υποθέσεις.

Έπαιρνε την αμοιβή του και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Αποτέλεσμα; οι εντολείς του να μένουν παντελώς εκτεθειμένοι χωρίς σπίτι και χωρίς χρήματα.

«Είχα δικαστήρια, δικαζόμουν και δεν το ήξερα. Πριν τον πιάσουν, δύο μέρες πριν μου έφερε χαρτί ότι τον δικάσανε και τα έχω αυτά τα χαρτιά, και του βάλανε και ποινή και πρόστιμο, και ήταν όλα ψεύτικα», ανέφερε 60χρονη θύμα του «δικηγόρου».

Στις «Εξελίξεις τώρα» μιλά αποκλειστικά μία 60χρονη γυναίκα, που έκανε το λάθος να εμπιστευθεί την υπόθεσή της Θύμα του δικηγόρου απατεώνα και αυτή η 60χρονη γυναίκα, που τον εμπιστεύτηκε και καταστράφηκε.

«Και τα λεφτά μου έχασα, πλήρωνα, συνέχεια. Ήταν ένα αρκετά σεβαστό ποσό. Πάνω από 20.000 ευρώ. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν σφραγίδες Ειρηνοδικείου, Εφετείου, πρωτοδικείου. Μας είχε δώσει μία διεύθυνση στην Αθήνα, και όταν μια φορά βρέθηκα στην Αθήνα σκέφτηκα να περάσω από το γραφείο του. Δεν βρέθηκε τίποτα. Όταν τον πήρα τηλέφωνο, και μου είπε ότι είχε κάποια προβλήματα και το είχε κλείσει το γραφείο του», συνέχισε η γυναίκα.

«Μου είπε ότι κερδίσαμε το δικαστήριο»

«Τα χρήματα που έδωσα σε εκείνον ήταν μέσω τραπέζης γύρω στις 2.500 και περίπου 2.500 διά χειρός. Δεν είναι ότι έχασα αυτές τις 5.000 ευρώ είναι και το ψυχολογικό στρες που είχα ζήσει», ανέφερε 42χρονος θύμα του «δικηγόρου».

Στα δίχτυα του δικηγόρου τσαρλατάνου, και ένας νεαρός άνδρας που ενεπλάκη σε ατύχημα στην Αττική οδό, ο νομικός ανέλαβε να καταθέσει αγωγή εκ μέρους του.

«Δεν μπορούσα να τον ελέγξω αν κάνει σωστά τη δουλειά του. Τα έγγραφα που μου έφερνε δεν ήταν έγγραφα από υπολογιστή, ήταν έγγραφα που είχαν δημόσιο χαρακτήρα. Ένας άνθρωπος με μία τσάντα στο χέρι, μόνιμα σε μία κατάσταση εγρήγορσης, δεν μπορεί σε 15 λεπτά κάποιος που είναι στον δρόμο να σου δακτυλογραφήσει κείμενα. Αυτό με έκανε να καταλάβω ότι είχε κάποιον συνεργάτη», υπογράμμισε ο 42χρονος.

Του παρουσίαζε έγγραφα πως η υπόθεσή του εκδικάστηκε, έγγραφα με σφραγίδες και υπογραφές που όπως αποδείχθηκε, ήταν όλα τους…πλαστά.

«Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, δεν νομίζω ότι είναι μόνος του. Εμπλέκονται και άλλοι», σχολίασε η 60χρονη.

«Απευθύνθηκα στον δικηγορικό σύλλογο, μου είπαν ότι δεν χρειάζεται να ανησυχώ, μπορεί ο συνάδελφος να έχει πάει κάπου και να μην ανησυχώ. Μου είπαν ότι είναι διεγραμμένος από τον Σύλλογο από το 2020. Θα ήθελα το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας», επισημαίνει ο 42χρονος.

Τα θύματα του απατεώνα, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης ώστε να κερδίσουν πίσω τον χαμένο χρόνο, και να διεκδικήσουν όσα έχασαν…τόσο άδικα.

«Θα ήθελα ένας εισαγγελέας να μου δώσει την ευκαιρία να κάνω εκ νέου τις ίδιες ενέργειες, να μου δώσει τον χρόνο. Είναι άδικο αυτό που έχω πάθει», σημειώνει κλείνοντας η 60χρονη.

«Με εξαπατούσε και έχασε το σπίτι μου»

Ακόμα ένα θύμα του δικηγόρου είπε μιλώντας στην εκπομπή πως έχασε το σπίτι της εξαιτίας του.

«Μας έλεγε ότι όλα θα ρυθμιστούν. Θα μπούμε στον νόμο Κατσέλη και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Αρχικά δίναμε 600 ευρώ για τη δόση και μας είπε πως κατάφερε να το κατεβάσει στα 320 ευρώ. Με εξαπατούσε και έχασε το σπίτι μου. Και γύρω στις 15.000».

Ο Γαβριήλ Γαβριηλίδης, δικηγόρος θύματος, είπε στην εκπομπή πως δεν υπάρχει νομικό προηγούμενο για μία τέτοια υπόθεση.

«Η ζημιά που έχει προκαλεί είναι ανεπανόρθωτη. Για το σπίτι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν υπάρχει νομικό προηγούμενο για μία τέτοια υπόθεση, το ψάχνουμε όμως. Ελπίζω να πετύχουμε μία θετική έκβαση για κάτι. Αν ήταν ασφαλισμένος ο συγκεκριμένος θα μπορούσαν οι άνθρωποι κάπως να αποζημιωθούνε».

«Δεν γίνεται να χάσω το σπίτι μου από έναν απατεώνα», πρόσθεσε το θύμα του.

Τα πλαστά έγγραφα που έδινε στους πελάτες του ο δικηγόρος «φάντασμα» αποκλειστικά στις «Εξελίξεις Τώρα»

Αυτά είναι τα έγγραφα που έδινε ο «ψευτοδικηγόρος» στους πελάτες του.

Όπως φαίνεται, τα έγραφα κατάφεραν να πείσουν τα θύματα καθώς έφεραν κανονικές σφραγίδες.

Τα μηνύματα που αντάλλασσε ο δικηγόρος με τους πελάτες που εξαπατούσε

Μήνυμα 1

Δικηγόρος: Στείλτε μου το τελευταίο εκκαθαριστικό σας, Ε9 και αντίγραφο ταυτότητας. Τα θέλει η τράπεζα για τη ρύθμιση.

49χρονη – θύμα απάτης: Σας τα στέλνω. Μόλις έκανα την κατάθεση. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα!

Μήνυμα 2

Δικηγόρος: Τα καταθέσατε;

49χρονη – θύμα απάτης: Μόλις σας έκανα την κατάθεση 210€ από τον σύζυγό μου!

Δικηγόρος: Οκ, ευχαριστώ. Καλό Σ/Κ, τα λέμε Δευτέρα!

Μήνυμα 3

49χρονη – θύμα απάτης: Έχουν έρθει να βγάλουν τη μαμά μου από το σπίτι. Σηκώστε το σας παρακαλώ! Είναι επείγον!