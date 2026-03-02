Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για την γυναικοκτονία στο Κολωνό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η 31χρονη δεν ήταν έγκυος, αλλά έπασχε από κύρωση του ήπατος.

Είναι αρκετά χτυπημένη σε διάφορα σημεία του σώματος, και εξετάζεται αν από αυτά επήλθε ο θάνατος, είτε συνεπεία αυτών επιταχύνθηκαν συμπτώματα της κύρωσης που επέφεραν συντομότερα τον θάνατο της.

Ποινική δίωξη στον 38χρονο για τον θάνατο της συντρόφου του – Ενδέχεται να αλλάξει η ποινική μεταχείρισή του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να αλλάξει η ποινική μεταχείριση του 38χρονου, καθώς αναμένονται νέα στοιχεία από τον ιατροδικαστή για την υπόθεση της δολοφονίας της συντρόφου του.

Υπενθυμίζεται ότι αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα είναι ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο της 31χρονης συντρόφου του. Ο εισαγγελέας ο οποίος μελέτησε τα στοιχεία της δικογραφίας άσκησε εναντίον του του ποινική δίωξη για:

ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα)

διακοπή κύησης (κακούργημα)

διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης,επικίνδυνη για την υγεια, κατά εξακολούθηση (κακούργημα)

παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) -(πλημμέλημα)

Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί για τις πράξεις του σε ανακριτή.