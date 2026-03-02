Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Δευτέρα (02/03) ο 39χρονος σύντροφος της 31χρονης εγκύου που εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02) στο σπίτι της στον Κολωνό. Υπενθυμίζεται ότι μετά τον εντοπισμό της γυναίκας ο 39χρονος προσήχθη από τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο 39χρονος δεν αποκλείεται να χτύπησε τη γυναίκα και στη συνέχεια να την μετέφερε στη σκάλα, ώστε να φανεί ως ατύχημα. Το δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι η ίδια να ήταν ζαλισμένη και χτυπημένη έπεσε από τις σκάλες, ενώ το τρίτο που εξετάζεται είναι ο 39χρονος να την χτύπησε και να την έσπρωξε στη συνέχεια από τις σκάλες.

«Οξύθυμος» άνθρωπος ο σύντροφος λέει γειτόνισσα

Την ίδια στιγμή, συγκλονίζει η μαρτυρία γειτόνισσας που περιγράφει ότι παλαιότερα είχε έρθει η αστυνομία στο σημείο, ενώ κάνει λόγο για έναν οξύθυμο άνθρωπο.

«Βγήκα έξω την ώρα που την ανακάλυψαν, ήταν το παιδί και μια άλλη. Δεν άκουσα καβγά για πιο πριν να έχει γίνει κάτι. Μόνο την ώρα που την ανακάλυψαν. Μετά είδα ότι κράταγε κάπως τα χέρια του, σαν να την έπιανε, σαν είχε αίμα, δεν ξέρω τι. Άκουγα φασαρίες. Στο παρελθόν, αν βρείτε συντρόφους άλλες, θα μάθετε. Για αυτή δεν είχα ακούσει κάτι μόνο καβγάδες, και μια φορά που ήρθε η αστυνομία, που είχε φωνάξει εκείνη, επειδή την έδειρε» τόνισε.

Αρνείται τις κατηγορίες ο δράστης

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η 31χρονη γλίστρησε και έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιατροδικαστής που εξέτασε την σορό της 31χρονης διαπίστωσε πως το τραύμα στο κεφάλι της δεν συνάδει με πτώση, ενώ είχε και έναν μώλωπα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της 31χρονης θα εξακριβωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει νωρίς αύριο το πρωί.

Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες η 30χρονη έγκυος που βρέθηκε νεκρή – Σήμερα η νεκροψία

Την ώρα που είναι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση της 30χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κολωνό.

Νέες πληροφορίες από την κατάθεση του ιατροδικαστή αποκαλύπτουν ότι το χτύπημα που έφερε στη μέση η άτυχη γυναίκα προέρχεται από κλωτσιά ή πάτημα, την ίδια ώρα που ο σύντροφος της παραμένει βασικός ύποπτος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε εμπλοκή και επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος, ότι δηλαδή έπεσε από τις σκάλες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν οι Αρχές ρωτούσαν τον 38χρονο για άλλα τραύματα της 30χρονης, εκείνος υποστήριξε ότι η ίδια ίδια είχε πέσει ξανά τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως μεταδίδει το STAR, η 30χρονη γυναίκα είχε εξομολογηθεί σε φίλους της ότι ο 38χρονος την χτυπούσε, ενώ βρισκόταν σε αναζήτηση δομής κακοποιημένων γυναικών.

Ακόμη αναφέρεται ότι το ζευγάρι ζούσε σε άθλιες συνθήκες, όπως ανακάλυψαν οι Αρχές στο πλαίσιο ερευνών στο σπίτι τους, ενώ η γυναίκα παρά το γεγονός ότι ήταν 5 μηνών έγκυος, δεν είχε επισκεφτεί ούτε μια φορά τον γυναικολόγο.

Αυρίο, Τρίτη (3/3), ο 38χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και πιθανώς ενώπιον ανακριτή.