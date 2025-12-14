Ήπιε, μέθυσε, έπιασε το τιμόνι, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Λένορμαν και Αλεξάνδρειας στον Κολωνό.

Η 55χρονη οδηγός μοτοσικλέτας που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με 2 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα προκαλώντας σκηνές τρόμου και πανικού.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 56χρονος αναβάτης της δεύτερης μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ευαγγελισμό» και νωρίς το απόγευμα δυστυχώς κατέληξε.

Η 55χρονη, η οποία συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο έδειξε ότι είχε καταναλώσει 1,17 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα δηλαδή πενταπλάσιο ποσοστό από το επιτρεπόμενο όριο των 0,25. Επιπλέον, υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Σε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ βρέθηκε ο πρωθυπουργός

Οι έλεγχοι της Τροχαίας πάντως για τους πιωμένους οδηγούς συνεχίζονται καθημερινά και είναι σαρωτικοί.

Το βράδυ του Σαββάτου μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε σε έλεγχο της Τροχαίας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok φαίνεται να υποβάλλεται και ο ίδιος στον έλεγχο, από περιέργεια, όπως είπε.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα συνεχάρη δια χειραψίας τους αστυνομικούς της Τροχαίας, τονίζοντας πως το έργο τους σώζει ζωές.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα άτομα που ελέγχθηκαν για μέθη το 11μηνο του έτους ξεπέρασαν τις 285.500, αυξημένα κατά 116,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Προέκυψαν σχεδόν 10.300 θετικά αλκοτέστ, 5,2% περισσότερα σε σχέση με το περσινό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου.