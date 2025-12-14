Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στην περιοχή του Κολωνού, με έναν οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 23:00, όταν η μηχανή, που κινούταν επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα, συγκρούστηκε – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – με ΙΧ αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση, ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.