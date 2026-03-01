Συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (1/3/2026), ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό.

Η 31χρονηβ, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις σκάλες της κατοικίας της, στην οδό Καλλικρατίδου, το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02).

Ο 38χρονος είχε προσαχθεί εξαρχής και φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τη βρήκε πεσμένη στις σκάλες μέσα σε λίμνη αίματος, ισχυριζόμενος πως είχε πέσει και τραυματιστεί σοβαρά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Ωστόσο, ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο εκτίμησε ότι τα τραύματα που έφερε η γυναίκα δεν φαίνεται να συνάδουν με την περιγραφή ατυχήματος που έδωσε ο σύντροφός της.

Παρότι δεν είχε προηγηθεί κάποια επίσημη καταγγελία σε βάρος του 38χρονου, κάτοικοι της περιοχής και γείτονες του ζευγαριού αναφέρουν πως μεταξύ τους σημειώνονταν συχνοί καβγάδες.