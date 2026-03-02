Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα είναι ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του. Ο εισαγγελέας ο οποίος μελέτησε τα στοιχεία της δικογραφίας άσκησε εναντίον του του ποινική δίωξη για:

ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα)

διακοπή κύησης (κακούργημα)

διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης,επικίνδυνη για την υγεια, κατά εξακολούθηση (κακούργημα)

παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) -(πλημμέλημα)

Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί για τις πράξεις του σε ανακριτή.