Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα είναι ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του. Ο εισαγγελέας ο οποίος μελέτησε τα στοιχεία της δικογραφίας άσκησε εναντίον του του ποινική δίωξη για:

  • ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα)
  • διακοπή κύησης (κακούργημα)
  • διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης,επικίνδυνη για την υγεια, κατά εξακολούθηση (κακούργημα)
  • παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) -(πλημμέλημα)

Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί για τις πράξεις του σε ανακριτή.

