Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα είναι ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του. Ο εισαγγελέας ο οποίος μελέτησε τα στοιχεία της δικογραφίας άσκησε εναντίον του του ποινική δίωξη για:
- ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα)
- διακοπή κύησης (κακούργημα)
- διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης,επικίνδυνη για την υγεια, κατά εξακολούθηση (κακούργημα)
- παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) -(πλημμέλημα)
Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί για τις πράξεις του σε ανακριτή.