Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με ομόφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως οι τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 22, 23 και 26 ετών, για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.

Από τις 10:00 το πρωί έως και λίγο πριν τις 7:00 το απόγευμα της Παρασκευής (17/4) οι τρεις κατηγορούμενοι έδιναν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιων της ανακρίτριας. Έξω από τα δικαστήρια της Κεφαλονιάς επικρατούσε από νωρίς πρωτοφανής κινητοποίηση, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και πλήθος τηλεοπτικών συνεργείων που καλύπτουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις.

Πρώτος απολογήθηκε ο πρώην αρσιβαρίστας ο οποίος έχει πλούσιο ποινικό μητρώο και για επιθέσεις με ξυλοδαρμούς και με ναρκωτικά. Παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος που αγόρασε τα ναρκωτικά. Ο 26χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μετέφερε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο, αρνείται όμως ότι εγκατέλειψε αβοήθητη τη νεαρή γυναίκα. «Δεν γνωρίζω την 19χρονη. Εγώ πήγα στο δωμάτιο, επειδή με κάλεσε ο 23χρονος. Είχα ναρκωτικές ουσίες, αλλά όχι επειδή κάνω διακίνηση. Η Μυρτώ μίλαγε στο τηλέφωνο με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Κάποια στιγμή κι ενώ είχε κάνει χρήση, κάθισε στο κρεβάτι κι άρχισε να έχει σπασμούς. Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Όταν είδα ότι δεν είναι καλά, πήρα το ΕΚΑΒ».

Από την πλευρά του, ο 23χρονος φίλος της 19χρονης υποστήριξε: «Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και την είδα να παθαίνει σπασμούς. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν, ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν». «Υπάρχει ηχητικό που αποδεικνύει ότι εγώ μίλησα και κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό του 23χρονου. Εγώ κουβάλησα τη Μυρτώ κάτω για να επισπεύσω τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασα με το παλτό της», πρόσθεσε ο 26χρονος στην κατάθεσή του.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, 22 ετών, ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμία σχέση με την κοπέλα. «Γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο, που διέμενε εκεί. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα, για να μου ζητήσουν βοήθεια. Είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα».