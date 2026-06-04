Με τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Οι μαθητές εξετάστηκαν στα μαθήματα Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), το μάθημα στα Δίκτυα Υπολογιστών χαρακτηρίστηκε σαφές, χωρίς ασάφειες, και κάλυψε μεγάλο μέρος της ύλης.

Η ΟΕΦΕ ανέφερε: «Στο Α΄ θέμα οι ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ καθώς και η αντιστοίχιση ήταν κατανοητές χωρίς ιδιαίτερες παγίδες. Όσο αφορά το Β΄ θέμα, δεν εμφάνιζαν κάποια δυσκολία. Το Γ΄ θέμα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο σε σχέση με άλλες χρονιές και χρειαζόταν αρκετή προσοχή και συνδυαστική σκέψη. Το τελευταίο θέμα, το Δ΄, παρουσιάζει μια δυσκολία, στο οποίο όμως ένας καλά διαβασμένος και προσεκτικός μαθητής δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα».

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Για το μάθημα των Αρχών Βιολογικής Γεωργίας, η ΟΕΦΕ σημείωσε ότι τα θέματα ήταν σαφή, επιστημονικά ορθά και εντός της εξεταστέας ύλης, δίνοντας τη δυνατότητα στους προετοιμασμένους υποψηφίους να αποδώσουν με επιτυχία.

Το Θέμα Α΄ περιλάμβανε ερωτήματα βασικής θεωρίας και δεν παρουσίασε ιδιαίτερη δυσκολία. Το Θέμα Β΄ κινήθηκε στο αναμενόμενο πλαίσιο, απαιτώντας ουσιαστική κατανόηση της θεωρίας.

Το Θέμα Γ΄ θεωρήθηκε προσιτό για όσους είχαν καλή προετοιμασία, ενώ το Θέμα Δ΄, αν και πιο απαιτητικό, δεν περιείχε παγίδες, ζητώντας κυρίως καλή γνώση και σωστή οργάνωση σκέψης.

Συνολικά, τα θέματα κρίθηκαν ισορροπημένα, με διαβαθμισμένη δυσκολία και πλήρως εναρμονισμένα με τους στόχους του μαθήματος.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Για τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, η ΟΕΦΕ επισήμανε ότι τα θέματα ήταν βατά και αναμενόμενα, χωρίς εκπλήξεις ή αυξημένη δυσκολία, με έμφαση στη Μικροοικονομία.

Ανατομία – Φυσιολογία

Όσον αφορά το μάθημα της Ανατομίας – Φυσιολογίας, η ΟΕΦΕ έκανε λόγο για θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας με πολλές λεπτομέρειες που απαιτούσαν προσοχή, κριτική και συνδυαστική σκέψη.

«Κρίνονται πιο δύσκολα από τα προηγούμενα χρόνια και προϋπέθεταν πολύ καλή προετοιμασία από τον μαθητή, πολύ καλή γνώση της θεωρίας σε κάθε λεπτομέρεια και σφαιρική αντίληψη του μαθήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

Δείτε εδώ τις απαντήσεις για την εξέταση της Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας