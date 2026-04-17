Με σκυμμένα κεφάλια και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα, οι τρεις κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, ενώ το «μπαλάκι» των ευθυνών για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά συνεχίζεται.

Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας φέρεται να παραδέχθηκε ότι μετέφερε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο, αρνείται όμως ότι εγκατέλειψε αβοήθητη τη νεαρή γυναίκα. «Δεν γνωρίζω την 19χρονη. Εγώ πήγα στο δωμάτιο, επειδή με κάλεσε ο 23χρονος. Είχα ναρκωτικές ουσίες, αλλά όχι επειδή κάνω διακίνηση. Η Μυρτώ μίλαγε στο τηλέφωνο με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Κάποια στιγμή κι ενώ είχε κάνει χρήση, κάθισε στο κρεβάτι κι άρχισε να έχει σπασμούς. Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Όταν είδα ότι δεν είναι καλά, πήρα το ΕΚΑΒ».

Από την πλευρά του, ο 23χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε: «Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και την είδα να παθαίνει σπασμούς. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν, ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν». «Υπάρχει ηχητικό που αποδεικνύει ότι εγώ μίλησα και κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό του 23χρονου. Εγώ κουβάλησα τη Μυρτώ κάτω για να επισπεύσω τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασα με το παλτό της», πρόσθεσε ο 26χρονος στην κατάθεσή του.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, 22 ετών, ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμία σχέση με την κοπέλα. «Γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο, που διέμενε εκεί. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα, για να μου ζητήσουν βοήθεια. Είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα».

Τα δραματικά 77 λεπτά στο νοσοκομείο

Η Μυρτώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου ακολούθησαν 77 δραματικά λεπτά προσπαθειών ανάνηψης. Ο δικηγόρος του 23χρονου ανέφερε: «Οι γιατροί που ήτανε; Καρδιολόγοι, αναισθησιολόγοι; Δεν υπήρχε και λυπάμαι που το λέω αυτό, κανένας. Ήρθανε μετά από τον ύπνο και ήρθαν να την αποχαιρετήσουν, όταν ήταν νεκρή».

Το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς απάντησε με ανακοίνωση στην οποία ναφέρει: «Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους, με υποδειγματικό τρόπο, όπως το κάνουν και σε κάθε περίπτωση και κάθε κακόβουλη αναφορά καταδικάζεται από τη διοίκηση και όλο το προσωπικό».

«Στο νοσοκομείο υπήρχαν ειδικευμένοι γιατροί σε εφημερία, που παρέλαβαν το κορίτσι. Μια αναισθησιολόγος κι ένας καρδιολόγος. Εκεί επί 77 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν το κορίτσι», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Το τελευταίο «αντίο» στη Μυρτώ

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη 19χρονη με βαθιά συγκίνηση. «Σήμερα είναι η χειρότερη μέρα της ζωής μου, σήμερα δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, έχω την κηδεία του παιδιού μου. Αλλά έχω και το γάμο του σήμερα. Έχω και το γάμο του. Την έντυσα νυφούλα χτες το βράδυ, της λέω ‘’Μυρτούλα μου, ζωούλα μου μ’ εξαπάτησες. Μ’ εξαπάτησες παιδί μου’’», είπε ο πατέρας της με δάκρυα στα μάτια.

Με λευκά τριαντάφυλλα, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο σπαρακτικό «αντίο» στη Μυρτώ, που έφυγε πρόωρα και άδικα.