Για εμπλοκή επιπλέον ατόμων στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά και τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. έκανε λόγο μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς, Παναγής Δρακουλόγκωνας κια τόνισε την πάγια απαίτηση των γονιών της κοπέλας να αποδοθεί πλήρης δικαιοσύνη.

«Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί, κατά την εμπειρία μας, για αρκετές βδομάδες, αρκετούς μήνες ακόμα. Η δικιά μας εκτίμηση και πεποίθηση είναι ότι, “ναι”, θα υπάρξει διεύρυνση του κατηγορητηρίου, αυτή είναι η δικιά μας πεποίθηση και εκτίμηση με βάση τα, μέχρι στιγμής, στοιχεία και αυτά που μπορούμε να αναφέρουμε διότι έχουμε σεβαστεί μέχρι ακεραίας μυστικότητα την προδικασία …» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη δυνατότητα διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, ο κ. Δρακουλόγκωνας σημείωσε: «Δεν πρέπει να είσαι και “κανάς” τρελός ή πανέξυπνος ερευνητής, για να διαπιστώσεις αυτό το πράγμα, μόνοι σας πριν αναφέρατε κάποια γεγονότα». Σε ερώτηση της Ρίτσας Μπιζόγλη για το «τι ζητούν τώρα» οι γονείς της 19χρονης, ο δικηγόρος απάντησε: «Είναι ξεκάθαρο, το λέμε από την πρώτη στιγμή, ότι αυτό που θέλουν είναι να λάμψει η αλήθεια. Αφού λάμψει η αλήθεια και δούμε τι πραγματικά έγινε, όχι μόνο τις τελευταίες δύο ώρες, τις προηγούμενες 6 ώρες, τις προηγούμενες 8 ώρες, ενδεχομένως να πρέπει να βρούνε κάποια στοιχεία το τι έγινε την προηγούμενη βδομάδα ή τις προηγούμενες 15 ημέρες και αφού θα λάμψει η αλήθεια … έχουν την βεβαιότητα ότι θα αποδοθεί και δικαιοσύνη».

Ο κ. Δρακουλόγκωνας αναφέρθηκε και στην πορεία της έρευνας για τις κρίσιμες ώρες πριν τον άδικο χαμό της 19χρονης, χαρακτηρίζοντας «αυτονόητο» το να εξεταστούν διεξοδικά οι προηγούμενες ώρες, ημέρες και εβδομάδες που προηγήθηκαν. «Προφανέστατα πρέπει να ερευνηθεί ξαφνικά ξύπνησε ένα παιδί το οποίο δεν έχει πάρει ποτέ στην ζωή του ναρκωτικά, δεν έχει πάρει στην ζωή του καμία ουσία, αποφάσισε να πάει … σε ένα ξενοδοχείο και να πει “φέρτε μου ναρκωτικά” και μετά από τρεις ώρες ήταν νεκρή στην πλατεία του Αργοστολίου… Η διαδικασία η ανακριτική θα κρατήσει αρκετούς μήνες ακόμη», τόνισε ο δικηγόρος.