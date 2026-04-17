Στις φυλακές Kορυδαλλού μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/4) 35χρονος, που κατηγορείται -μεταξύ άλλων- για το κακούργημα της ληστείας κατά συρροή σε βάρος των γονιών του, καθώς άσκησε βία εναντίον τους για να πάρει τα χρήματά τους την περασμένη Τρίτη 14 Απριλίου.

Ο 35χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε στον Ανακριτή Πρωτοδικών Βόλου, μεταξύ άλλων ακατάληπτων φράσεων, ότι οι γονείς του είναι «μασόνοι» και του «κάνουν βουντού», γι’ αυτό έβαλε και φωτιά στα ρούχα τους. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο ψυχιατρικό κατάστημα κρατουμένων Κορυδαλλού, προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρικές εξετάσεις.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης 14 Απριλίου, όταν ο 35χρονος ο οποίος φέρεται να είναι χρόνιος χρήστης ουσιών, επισκέφθηκε το σπίτι των γονιών του σε χωριό του Πηλίου για να ζητήσει χρήματα. Όταν εκείνοι αρνήθηκαν να του δώσουν, άρχισε να βρίζει και να απειλεί, ότι θα τους σκοτώσει, αλλά και πως θα βάλει φωτιά στην επιχείρηση του πατέρα του.

Η κατάσταση ξέφυγε, όταν ο 35χρονος έσπρωξε την μητέρα του, την πέταξε στο έδαφος και της άρπαξε ένα κολιέ που φορούσε στον λαιμό. Ο ίδιος φέρεται να άσκησε βία και στον πατέρα του, κλέβοντας ταυτόχρονα ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 300-500 ευρώ που είχε στο μπουφάν του. Τίποτα όμως δεν είχε τελειώσει εκεί, καθώς ο 35χρονος συνέχισε να εκφοβίζει τους γονείς του σπάζοντας ό,τι αντικείμενο έβρισκε μπροστά του, ενώ έβαλε και φωτιά σε ρούχα των γονιών του.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, οι γονείς του 35χρονου μετέβησαν στο Α.Τ. Νοτίου Πηλίου προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για ακούσια νοσηλεία του γιου τους και λίγες ώρες μετά υπέβαλαν και μήνυση σε βάρος του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου. Όπως οι ίδιοι φέρεται να κατέθεσαν, ο γιος τους είναι χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Σε βάρος του 35χρονου ασκήθηκε δίωξη από την Εισαγγελία για ληστεία κατά συρροή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διακεκριμένη φθορά προκληθείσα από φωτιά, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή, εξύβριση και ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής του στο δικαστήριο, ο 35χρονος φώναζε και αντιδρούσε στην κράτησή του, προκαλώντας αναστάτωση στους υπαλλήλους, ενώ οι αστυνομικοί συνεχώς τον επανέφεραν στην τάξη.