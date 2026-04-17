Στη σύλληψη ενός 41χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης (16.04.2026) στελέχη της Λιμενικής Αρχής Τζελέπη, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται στον επιβατικό λιμένα του Πειραιά.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβατηγό δημόσιας χρήσης όχημα, ο οδηγός επέδειξε ειδική άδεια οδήγησης, η οποία κρίθηκε αμφιβόλου γνησιότητας. Μετά από περαιτέρω εξέταση, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για πλαστό έγγραφο.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 216 και 217 του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν την πλαστογραφία και την πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση του πλαστού εγγράφου.