Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas κατόπιν εισαγγελικής εντολής, για έναν 7χρονο τον οποίο άρπαξε ο πατέρας του από την ποεριοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται, στις 16/04/2026 ο πατέρας του ανηλίκου προέβη σε αρπαγή του Βαγγέλη (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas σήμερα, 17/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), έχει μαύρα μάτια και καφέ μαλλιά, έχει ύψος 1.20 μ. και είναι 24 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια.

🚨 AMBER ALERT – ΓΟΝΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ (ΟΝ.) ΛΑΖΟ (ΕΠ.), 7 ΕΤΩΝ Για οποιαδήποτ επληροφορία καλέστε 📞116000https://t.co/K9KVih3CBy pic.twitter.com/wVSIvM3fDF — Amber Alert Hellas | Greece (@Amber_Alert_GR) April 17, 2026

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.