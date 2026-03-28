Σε υπόθεση αρπαγής 22χρονου στην Καλαμαριά εμπλέκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν έπειτα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των τριών 19χρονων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, που διενεργεί την προανάκριση, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της αρπαγής και ληστείας κατά συναυτουργία, επικίνδυνων σωματικών βλαβών, παράβασης του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και του Νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Καλαμαριά. Οι τρεις 19χρονοι, που επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, προσέγγισαν μαζί με άλλα άτομα τον 22χρονο, ο οποίος βρισκόταν με φιλικά του πρόσωπα. Αφού του επιτέθηκαν ασκώντας σωματική βία, τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Κατόπιν, τον μετέφεραν στην περιοχή των Συκεών, όπου τον αποβίβασαν, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει το κινητό του τηλέφωνο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.

Στο πλαίσιο των επιστάμενων αναζητήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κέντρο της πόλης το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην αρπαγή. Σε χώρο αποθήκευσης του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα και φυσίγγιο που κατείχε νόμιμα ένας εκ των συλληφθέντων, χωρίς όμως να δικαιολογείται η μεταφορά τους.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, με ένα εκ των οποίων είχε βιντεοσκοπηθεί ο 22χρονος μετά την επίθεση. Οι τρεις νεαροί θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.