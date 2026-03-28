Στη Χερσόνησο, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου προχώρησαν χθες το μεσημέρι (27 Μαρτίου 2026) στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για αρπαγή ανήλικης.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν κηδεμόνας δήλωσε την εξαφάνιση της ανήλικης από την οικία τους σε περιοχή της Αττικής. Οι αρχές έδρασαν άμεσα, οργανώνοντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της.

Κατόπιν ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν την ανήλικη στην οικία του 30χρονου, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της και παραδόθηκε στους οικείους της.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Σοκ για περισσότερους από 400.000 συναξιούχους – Απώλειες 888 εκατ. ευρώ μέσα το 2026
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου
Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και λιπασμάτων – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης, τα ποσά και οι ημερομηνίες
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Πάσχα: Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Τελευταία Νέα