Στη Χερσόνησο, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου προχώρησαν χθες το μεσημέρι (27 Μαρτίου 2026) στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για αρπαγή ανήλικης.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν κηδεμόνας δήλωσε την εξαφάνιση της ανήλικης από την οικία τους σε περιοχή της Αττικής. Οι αρχές έδρασαν άμεσα, οργανώνοντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της.

Κατόπιν ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν την ανήλικη στην οικία του 30χρονου, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της και παραδόθηκε στους οικείους της.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.