Συνεχίζεται η δίκη για το «χαμένο» βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ενώ σχετική διάταξη ορίζει ότι η είσοδος στο ακροατήριο δεν επιτρέπεται πέραν των 45 ατόμων.

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι σήμερα έπρεπε να δικάζεται ο εφέτης ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης και ότι δεν περιμένει τίποτα από την ελληνική δικαιοσύνη.

«Η πραγματική δίκη όμως σήμερα έπρεπε να αφορούσε τον κ. Μπακαΐμη γιατί είναι ο πρώτος που έβαλε χέρι στα βίντεο, στις 14 Μαρτίου. Παρέλαβε και κατέσχεσε όλο το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο στη συνέχεια τον Μάιο ζήτησε από τον κ. Τερεζάκη ξανά τα βίντεο. Τέτοια κοροΐδία», ανέφερε η κ. Καρυστιανού και κατέληξε, «εγώ δεν περιμένω τίποτα από τη δικαιοσύνη την ελληνική, το έχω πει. Απλά είμαι υποχρεωμένη να συμμετέχω στον βαθμό που συμμετέχω και φυσικά να συνεχίσουμε όλοι τον αγώνα μας βγάζοντας μπροστά όλες τις αποδείξεις που έχουμε».

Η δίκη διενεργείται σε φορτισμένο κλίμα και ξεκίνησε σήμερα, 28 Νοεμβρίου, μετά από σειρά αναβολών και διακοπών.