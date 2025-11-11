Ο Νίκος Καραχάλιος αποκάλυψε σε συνέντευξη του στο ραδιόφωνο του Alpha 9.89, ότι είχε υπάρξει συμφωνία με τη Μαρία Καρυστιανού,να ανακοινώσει από τα Χανιά την ίδρυση κόμματος στις 24 Ιουλίου.

Μιλώντας στο Alpha 989 δήλωσε ότι:«24 Ιουλίου, ημέρα της γιορτής της Δημοκρατίας. Εμφανιζόμαστε στα Χανιά, την πατρίδα του πρωθυπουργού, με την κυρία Καρυστιανού. Είχαμε 4.000 καθήμενους, άρα υπάρχει σχεδιασμός και συμβολισμοί», υπογράμμισε ο κ. Καραχάλιος και πρόσθεσε ότι «αυτό βασίστηκε σε μια προαναγγελία της κυρίας Καρυστιανού στο Facebook».

Ο ίδιος περιέγραψε τη διαδικασία προετοιμασίας των ανακοινώσεων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τότε εγώ είχα καλέσει όλα τα εθνικά δίκτυα, υπήρχε συμφωνία τι θα λέω ακριβώς και με ποια σειρά. Όταν δεν έγινε η ανακοίνωση, τη διάψευση την έμαθα από τη συνεργάτιδα του Star και την επόμενη ημέρα βρεθήκαμε και μετά άλλες 4 φορές σε online συζητήσεις». Επίσης έκανε λόγο για «μια ενδοοικογενειακή διαφορά και δεν θέλω να την εκθέσω».

Όσον αφορά με τη στρατηγική πίσω από την επιλογή της ημερομηνίας και της τοποθεσίας, ο κ. Καραχάλιος εξήγησε ότι «υπήρχε σχεδιασμός και συμβολισμοί: 1) ήταν η ημέρα της Δημοκρατίας, 2) ήταν τα Χανιά, 3) ήταν η πατρίδα του πρωθυπουργού, 4) ήταν στο λιμάνι των Χανίων, γιατί ο Μητσοτάκης συμβολικά θα “έπεφτε” μεταφορικά μέσα στο λιμάνι, γιατί ποτέ δεν είχε συγκεντρώσει τόσο κόσμο εκεί».

Ο σύμβουλος αναφέρθηκε και στην επικοινωνία του για το θέμα του ΚΥΜΑτος, επισημαίνοντας ότι «το θέμα του ΚΥΜΑτος το είχα ανακοινώσει σε 3 τουλάχιστον συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα και μικρά κανάλια. Αν κάποιος είναι νέος στην πολιτική και δεν κάθεται να διαβάσει όσο πρέπει… Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν ξέρεις ή δεν ξέρεις ή αντιλαμβάνεσαι τι λένε οι συνεργάτες σου. Δεν θα ήμουν σύμβουλος πρωθυπουργών και πολιτικών αρχηγών, αν δεν ήμουν σαφής σε όσα λέω».

Ακόμη, αναφέρθηκε στα πρόσωπα που συμβουλεύουν και συνεργάζονται με την κυρία Καρυστιανού, λέγοντας: «Το ένα είναι ο καθηγητής Φαρμακευτικής, Δημήτρης Κούβελας, που είναι πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας. Γνωρίζονται με την κυρία Καρυστιανού που είχαν ανταλλάξει απόψεις για το κίνημα, κόμμα…». Το δεύτερο πρόσωπο είναι η δικηγόρος της κυρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, ενώ το τρίτο «είναι ο άνθρωπος που απαντά στους δημοσιογράφους, είναι φίλος μου, είναι ο Μιχάλης Πατσίκας, ήταν με τον Μίκη Θεοδωράκη στη Σπίθα και είχε πρωταγωνιστήσει στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Σκοπίων».

Ο κ. Καραχάλιος μίλσε και για τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από δύο Κυριακές και είπε ότι «εκείνο το πρωί το παίρνει το e-tetradio και λέει ο κ. Πατσίκας τι είναι αυτό και λέει καλημέρα, το παίρνω εγώ και γράφω τις λέξεις από Κ μέσα στις οποίες ήταν και η λέξη Καλημέρα και ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα της Μαρίας. Τι είχε πει; Καλούσε τους πολίτες να αυτοοργανωθούν».

Αποκάλυψε επίσης τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε το «Κύμα», τονίζοντας ότι «εμείς κάναμε ένα πινγκ πονγκ και το Κύμα ξεχύθηκε γιατί για να βγει το Κύμα είχαν γίνει έρευνες. Οι έρευνες δεν είχαν γίνει για λογαριασμό της Μαρίας Καρυστιανού. Έστειλα ερωτηματολόγιο σε εταιρείες δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, αλλά αναγκάστηκα να καταφύγω σε εταιρεία του εξωτερικού, για να έχω στοιχεία». κατέληξε ο κ. Καραχάλιος