Η Μαρία Καρυστιανού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει ενεργά στην πολιτική, στο πλαίσιο ενός νέου κόμματος.

Η μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών, ανέφερε ότι θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται όσο βλέπει πως «γίνονται πράγματα που δε μας ταιριάζουν».

«Εγώ θεωρώ ότι είμαι μπροστά, με την έννοια ότι θα μιλήσω αμέσως και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα συνεχίσω, όσο βλέπω ότι γίνονται πράγματα που δε μας ταιριάζουν», δήλωσε, προσθέτοντας: «Είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω λοιπόν ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση, αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το ‘Χουμε».

Απογοήτευση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η κ. Καρυστιανού, η οποία είχε εναποθέσει τις ελπίδες της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εξέφρασε πλέον την απογοήτευσή της, κάνοντας λόγο για «μεθόδευση». Όπως είπε, «δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαία εισαγγελέας να μη στηρίζει την υπεροχή που έχει το ενωσιακό δίκαιο έναντι του τοπικού».

«Και ερχόμαστε λοιπόν στην Ελλάδα, στην οποία το άρθρο 86 χρησιμοποιείται ξεκάθαρα για να προστατεύει τους πολιτικούς από ποινικές ευθύνες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «δε γίνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας να είναι πίσω από το άρθρο 86 και να δηλώνει ότι είναι το εμπόδιο στην άσκηση των καθηκόντων της».

Η ίδια τόνισε πως «όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά και ουσιαστικά αποτελεί συγκάλυψη, φυσικά και θα μιλάμε για αυτό».

«Δεν εμπιστεύομαι κανέναν φορέα»

Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πλέον φορέας που να εμπιστεύεται, καθώς, όπως είπε, ελάχιστα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στα όσα συνέβησαν στις Βρυξέλλες, τα οποία χαρακτήρισε «από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα».

Απάντηση στον Νίκο Καραχάλιο

Αναφερόμενη στις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος υποστήριξε ότι σκοπεύει να ενταχθεί σε πολιτικό κόμμα με προοπτική ανάληψης της προεδρίας, η κ. Καρυστιανού διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε καμία συζήτηση που να σχετίζεται μαζί του.

«Ο τρόπος που διαχειρίζομαι το πένθος μου είναι προσωπικός»

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την απώλεια της κόρης της, λέγοντας: «Θα πω ότι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθώ να διαχειριστώ το πένθος μου και ότι πραγματικά πιστεύω ότι ο Αρχάγγελος στέκεται δίπλα μου και ότι η κόρη μου είναι δίπλα στον Αρχάγγελο, είναι κάτι προσωπικό μου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ».

Πρόσθεσε ακόμη: «Η γερόντισσα -που είναι ηγουμένη- ή ότι εγώ πιστεύω στον Αρχάγγελο, είναι πράγματα τα οποία με βοηθούν να ξεπεράσω την κατάσταση και το πένθος που βρίσκομαι. Δεν αισθάνομαι ντροπή, αν θέλετε, για αυτό. Εξάλλου στον ουρανό επάνω είναι και η κόρη μου. Πώς μπορώ να μην αγαπώ εγώ εκείνο το κομμάτι».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η περίοδος των εορτών είναι ιδιαίτερα δύσκολη για εκείνη, καθώς η απώλεια δημιουργεί αντίθετα συναισθήματα σε όσους έχουν βιώσει παρόμοιο πόνο.