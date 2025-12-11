Την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα «ΚΥΜΑ» στις 12 Ιανουαρίου ανακοίνωσε ο Νίκος Καραχάλιος το πρωί της Πέμπτης, επισημαίνοντας ότι τότε θα παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Ο επικοινωνιολόγος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε: «Εμείς ανασυνθέτουμε τον πατριωτικό κοινωνικό δημοκρατικό χώρο με σύνθημα “Πρώτα η Ελλάδα”. Πώς θα γίνει αυτό; Μέσα από ένα φορέα που λέγεται “ΚΥΜΑ”, είναι ήδη ζωντανός, είναι εδώ και έχει έναν οργανωτή, εμένα».

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος εξήγησε ότι «η κ. Καρυστιανού συζητήθηκε να βοηθήσει το “ΚΥΜΑ” – αυτό ήταν από την αρχή να κάνει». Όπως είπε, υπάρχει «σοβαρό ηθικό και πρακτικό ασυμβίβαστο» λόγω της θέσης της ως προέδρου του Συλλόγου των Τεμπών, τονίζοντας πως «όποιος σέβεται τους ανθρώπους αυτούς και το ότι ξεκινάει μια δίκη, δεν μπορεί να πολιτικοποιήσει τη Δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κ. Καρυστιανού θα συνδράμει το εγχείρημα χωρίς να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. «Είπαμε να κάνουμε το ΚΥΜΑ και να προχωράει, θα έρθει η Μαρία να βοηθήσει», πρόσθεσε.

Ο κ. Καραχάλιος γνωστοποίησε επίσης ότι «στις 12 Ιανουαρίου θα μαζευτούμε για να κάνουμε την ιδρυτική μας πράξη», ενώ δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Ιανουαρίου, το Φόρουμ του φορέα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση για τη Δημοκρατία και τους Θεσμούς. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η συγκέντρωση 300.000 υπογραφών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 5% στις εκλογές, προκειμένου το ΚΥΜΑ να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία.

Την ημέρα προκήρυξης των εκλογών, όπως είπε, το νέο κόμμα θα διοργανώσει προκριματικές εκλογές κατά τα αμερικανικά πρότυπα, με σκοπό την ανάδειξη προέδρου.

Κλείνοντας, ο Νίκος Καραχάλιος τόνισε: «Άλλο το κόμμα, άλλο ο υποψήφιος πρόεδρος. Όποιος θέλει ας έρθει, κι ας μην είναι μέλος. Ο εκπρόσωπος του κινήματος είμαι εγώ, το ΚΥΜΑ όμως όταν κατέβει στις εκλογές πρέπει να εκπροσωπήσει το μέγιστο του ελληνικού λαού. Η Καρυστιανού μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι».