Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στο Facebook κάλεσε τον ευρωβουλευτή του κόμματος, Νικόλα Φαραντούρη, να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με δήλωσή του που αφορά το επικείμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Ο κ. Φαραντούρης είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Συζητώ με την κ. Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από περίπου έναν μήνα συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση με ένα πολύ σοβαρό πάνελ διακεκριμένων συνταγματολόγων».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

1)Απο τη δεκαετια του 80 παντα η «ομαδα ανεξαρτητων πρωτοετων» ηταν δευτεροετεις Δαπιτες!! Μα παντα ομως …..

2)Επισης να θυμισω πως το τριτο μνημονιο ειχε κόστος για το λαο , 9 δις που τα 3 επιστραφηκαν με τη διανομή επιδοματος αλληλεγγυης απο το πλεονασμα και τα δυο πρώτα μνημονια για τα οποια ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ειχαν κοστος για το λαο 65 ΔΙΣ!!

3) Νικο Φαραντουρη ξεκαθαρισε τη θεση σου ειτε αποποιουμενος τα σεναρια ,ειτε παραιτούμενος απο τη θεση του Ευρωβουλευτη! Γιατι βγηκες ευρωβουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ ,οχι του απατού σου!!

Αντε,γιατι η κατασταση και με τα τρια παραπανω ειναι τουλαχιστον εκνευριστικη!!!

ΥΓ 1 και μιλαω ως αυτος που εχει αναδειξει τη ΔΙΑΦΘΟΡΑ του Μητσοτακικου παρακρατους και εχει συγκρουστει με τη σαπια «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» οσο ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ!!!!

Υγ2 Με αυτα που ακουμε θα παρουμε τα βουνα στο τελος …