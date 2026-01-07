Μετά τις δημόσιες δηλώσεις, που δημιούργησαν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που διατυπώθηκε από τον ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη στην συζήτηση που είχε με τον Σωκράτη Φάμελλο, στο τραπέζι βρίσκεται η διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Φαραντούρης, μιλώντας για τη νέα πολιτική πρωτοβουλία που συντονίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπη 2023, ανέφερε ότι «υπάρχει μια όσμωση και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας».

Σε ερώτηση σχετικά με τη σχέση του με την κ. Καρυστιανού, ο ευρωβουλευτής επισήμανε πως την εκτιμά ιδιαίτερα, σημειώνοντας ότι «εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό ένα κίνημα πολιτών που κατέβασε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους με ένα πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη και δημοκρατία».

Οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού

Η ίδια η κ. Καρυστιανού, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή, ανέφερε πως γνώρισε τον κ. Φαραντούρη σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες και ότι «χαίρεται που υπάρχουν πολιτικοί που καλωσορίζουν ένα νέο εγχείρημα πολιτών με βασικό αίτημα την κάθαρση».

«Δεν είναι κρυφό»

Ο Νικόλας Φαραντούρης παραδέχθηκε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την κ. Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι κρυφό» και υπενθυμίζοντας ότι οι δυο τους συνδιοργάνωσαν πρόσφατα θεσμική εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή διακεκριμένων συνταγματολόγων.

Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει στο αν σκοπεύει να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, τονίζοντας πως «δεν μπορεί να μιλήσει για κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη». Πρόσθεσε ότι ένα νέο κίνημα πολιτών θα ήταν καλοδεχούμενο, αλλά ο ίδιος συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο του ως ευρωβουλευτής.

Παρέμβαση για τους αγρότες

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αγροτών, επισημαίνοντας πως «τα αιτήματά τους δεν είναι ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε προσχηματικά, ούτε δυσανάλογα». Όπως είπε, βρίσκεται δίπλα τους κάθε Σαββατοκύριακο, όχι για κομματικούς λόγους, αλλά επειδή γνωρίζει τις δυσκολίες που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Τόνισε επίσης ότι φέτος οι κινητοποιήσεις συνοδεύονται από τη «βαριά σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ» και την έντονη οργή των αγροτών. Αναφερόμενος στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σημείωσε πως «η Ελλάδα λαμβάνει 13,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027, ωστόσο τα χρήματα δεν καταλήγουν πάντα εκεί που πρέπει», συγκρίνοντας την κατάσταση με τη Δανία, η οποία λαμβάνει λιγότερα κονδύλια αλλά παρουσιάζει αποτελεσματική αξιοποίησή τους.