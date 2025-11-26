Την ανάγκη για προστασία των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, τη Συρία και τη Νιγηρία, οι οποίοι αποτελούν στόχο τρομοκρατικών ισλαμιστικών οργανώσεων, υπογράμμισε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, Νικόλας Φαραντούρης.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο Ν. Φαραντούρης επισήμανε στην ολομέλεια ότι «χιλιάδες Χριστιανοί αλλά και μέλη άλλων κοινοτήτων όπως Αλαουίτες και Δρούζοι, διώκονται και δολοφονούνται στη Συρία απ’ το καθεστώς και τους παρακρατικούς του και στη Δυτική Αφρική από τη Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος». Κάλεσε, παράλληλα, την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το ζήτημα όχι ως περιφερειακό πρόβλημα, αλλά ως μείζονα ανθρωπιστική κρίση διεθνούς σημασίας.

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει την προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας κάθε εθνικής και θρησκευτικής κοινότητας, απευθύνοντας επιστολές προς την Ύπατη Εκπρόσωπο, τους αρμόδιους Επιτρόπους, την UNESCO και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Όπως ανέφερε, εξέφρασε προσωπικά την ανησυχία του για το θέμα κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα οφείλει να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν δικαιούται να σιωπά», υπογράμμισε ο κ. Φαραντούρης, καλώντας για άμεση δράση απέναντι στις συνεχιζόμενες διώξεις.