Η Μαρία Καρυστιανού, που το 2025 βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής με τις δυναμικές της παρεμβάσεις ως πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» και τις διαδηλώσεις που σφράγισαν τις πολιτικές εξελίξεις, ανακοίνωσε χθες το βράδυ (5/1) την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να αναλάβει την ηγεσία του.

Σε συνέντευξή της στο Kontra, η Καρυστιανού εξαπέλυσε δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με πρόσωπα από το υπάρχον πολιτικό σύστημα. «Η προσπάθεια οργανώνεται γρήγορα και η κοινωνική αφύπνιση που προκλήθηκε τα τελευταία χρόνια έχει κινητοποιήσει πολίτες εντός και εκτός Ελλάδας», τόνισε, προσθέτοντας ότι το νέο κόμμα θα έχει ενεργή συμμετοχή των πολιτών και θα δώσει φωνή σε όσους θέλουν να αλλάξουν τη χώρα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν δυναμική

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η Μαρία Καρυστιανού διαθέτει σημαντική πολιτική δυναμική. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Palmos Analysis για τον «Ελεύθερο Τύπο», συγκεντρώνει 33% θετικές γνώμες, με διαφορά από τους εν ενεργεία πολιτικούς αρχηγούς και τον Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοια τάση καταγράφεται και σε έρευνες της Interview (53% υποθετική στήριξη σε νέο κόμμα) και της MRB (31,8% πιθανότητα ψήφου).

Οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι παραμένουν καθοριστικός παράγοντας: το 12,8%-22,5% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ποιο κόμμα θα στηρίξει, παρέχοντας στο νέο κόμμα σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης.

Στόχοι και αξίες του νέου κόμματος

Η Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν θα έχει παραδοσιακό πολιτικό προσανατολισμό (αριστερά, δεξιά, κέντρο), αλλά θα επικεντρώνεται στην «κάθαρση της χώρας», την αξιοκρατία, την ισονομία και την κοινωνική συνοχή. «Δεν μας απασχολούν οι δημοσκοπήσεις, ούτε θα έχουμε χορηγούς. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση για να αλλάξουμε τα πράγματα», τόνισε.

Αναφορικά με το πρόγραμμα, η ίδια υπογράμμισε ότι δεν έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά θα βασιστεί σε ομάδες ειδικών που θα προτείνουν υλοποιήσιμες λύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η οικονομία και η παιδεία.

Σημαντική θέση στο νέο εγχείρημα έχει η έννοια της «ένωσης», η οποία, όπως είπε η Καρυστιανού, μπορεί να αποτελέσει και το όνομα του κόμματος. «Γεννήθηκε από ένα γεγονός που μας αφορά όλους – γιατί όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε υποψήφια θύματα», πρόσθεσε.

Με την ανακοίνωση αυτή, η πολιτική σκηνή εισέρχεται σε νέα φάση ρευστότητας, καθώς η δυναμική μιας προσωπικότητας όπως η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται ικανή να ανατρέψει τις ισορροπίες στην αντιπολίτευση.