Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο, εστιάζοντας στρατηγικά στα Στενά του Ορμούζ. Η ένταση στην περιοχή ωθεί τις Βρυξέλλες να εξετάσουν νέα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θαλάσσια αρτηρία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συζητήσουν την πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ. Την πληροφορία αυτή φέρεται να επιβεβαίωσε αξιωματούχος με γνώση των εν εξελίξει διεργασιών.

Η αποστολή «Ασπίδες» έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας, σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν υψηλές. Η συζήτηση για την ενίσχυση της παρουσίας της ΕΕ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διπλωματικών και στρατηγικών πρωτοβουλιών.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος στους FT, μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Εθνών για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ «μοιάζει πιθανότερη» από το ενδεχόμενο μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες να προσεγγίσουν το Ιράν σε διμερές επίπεδο.