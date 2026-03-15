Πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που κοινοποιήθηκαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδειχναν ότι ο Αλί Χαμενεΐ, είχε επιφυλάξεις σχετικά με το ενδεχόμενο ο πρόσφατα εκλεγμένος γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, να τον διαδεχθεί ως ηγέτης, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα και μίλησαν στο CBS.

Οι φόβοι του πρεσβύτερου Χαμενεΐ προέρχονταν από την αντίληψη ότι ο Μοτζτάμπα «δεν ήταν πολύ έξυπνος και θεωρούνταν ακατάλληλος για ηγέτης», καθώς και από τη γνώση ότι ο Μοτζτάμπα είχε «προβλήματα στην προσωπική του ζωή», σύμφωνα με τις πηγές, στις οποίες φέρεται να περιλαμβάνονται άτομα από την κυβέρνηση Τραμπ, την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών και πρόσωπα κοντά στον πρόεδρο.

Σε μια πιθανή αναφορά στις πληροφορίες για τις οποίες φέρεται να ενημερώθηκε, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News σε συνέντευξη την Παρασκευή ότι ο Μοτζτάμπα «δεν είναι κάποιος που ο πατέρας του ήθελε καν».

Ο Τραμπ έχει μεταφέρει σε πρόσωπα εμπιστοσύνης του ότι θεωρεί ότι το Ιράν είναι «ουσιαστικά χωρίς ηγέτη αυτή τη στιγμή, με τον νεότερο Χαμενεΐ πιθανώς νεκρό», και το Λευκό Οίκο πιστεύει ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν κατέχει την κύρια εξουσία στη χώρα, σύμφωνα με την έκθεση του CBS.

Πηγή: Times of Israel