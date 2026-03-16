Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, το οποίο ανέφερε ότι η ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία ατονεί επειδή η προσοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι τώρα στραμμένη προς το Ιράν και ως αποτέλεσμα χάνει το ενδιαφέρον του για την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει παρατηρήσει τέτοια δημοσιεύματα από μέσα ενημέρωσης, αλλά έχει καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα σχετικά με τη στάση του Τραμπ απέναντι στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

“Οι συχνές αναφορές του προέδρου Τραμπ στην Ουκρανία κατά τις πρόσφατες δηλώσεις του υποδηλώνουν το αντίθετο”, είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

“Κρίνοντας από τις δηλώσεις του, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει χάσει καθόλου το ενδιαφέρον του. Επιπλέον, καλεί σθεναρά τον (Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ) Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία”, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσφορία του για τον Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Politico νωρίτερα μέσα στον μήνα λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος πρέπει να αντιδράσει και να συνάψει συμφωνία”.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε επίσης την προσφορά του Ζελένσκι να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην κατάρριψη drones πάνω από χώρες του Κόλπου δηλώνοντας στην εκπομπή του NBC “Meet the Press” ότι “ο τελευταίος που έχουμε ανάγκη να μας βοηθήσει είναι ο Ζελένσκι”.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου αλλά παραμένουν ασαφή ο τόπος και ο χρόνος για τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων.

Σε άλλο θέμα αναφερόμενος ο Πεσκόφ είπε ότι οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου θα δημιουργήσουν επιπλέον έσοδα για τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και για τον ρωσικό προϋπολογισμό.