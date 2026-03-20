Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο την επόμενη αγωνιστική περίοδο, βάζοντας τέλος σε μια σημαντική εποχή για τον σύλλογο. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε μέσω των λογαριασμών της ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ ήδη ξεκίνησε η αναζήτηση του νέου προπονητή.

Η φετινή σεζόν δεν ήταν εύκολη για τους Βάσκους, καθώς τα αποτελέσματα δεν πλησίασαν τα περσινά επίπεδα. Στη League Phase του Champions League η Μπιλμπάο τερμάτισε στην 29η θέση με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες, ενώ στην La Liga βρίσκεται στην 10η θέση με 35 βαθμούς, έξι πίσω από την ευρωπαϊκή ζώνη και 20 από την κορυφή.

Στο Copa del Rey, η πορεία της ομάδας έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από την μεγάλη αντίπαλο, Ρεάλ Σοσιεδάδ, με δύο ήττες.

ℹ️ Ernesto Valverde will step down as Athletic head coach at the end of the season. “It’s a decision which I’ve come to over time and which has been agreed with the club.” “There are ten games left and we have a lot to gain.” We’ll give you a proper send-off soon, Gaffer! — Athletic Club (@Athletic_en) March 20, 2026

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Γεια σε όλους. Είμαι εδώ σήμερα για να ανακοινώσω ότι δεν θα είμαι ο προπονητής της Αθλέτικ την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι μια απόφαση που πήρα με τον καιρό, μια απόφαση που συζήτησα με τον σύλλογο, και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε δέκα κρίσιμα ματς στο πρωτάθλημα που απομένουν, ξεκινώντας αυτή την Κυριακή απέναντι στη Μπέτις. Δέκα αγώνες στους οποίους στοχεύουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, στους οποίους έχουμε πολλά να κερδίσουμε, στους οποίους θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και που, χωρίς αμφιβολία, μπορούμε να κερδίσουμε αν μείνουμε όλοι ενωμένοι».