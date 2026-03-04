Από τη μία, τα αρνητικά: Η Σοσιεδάδ έφυγε από την έδρα της με το «διπλό» (0-1) χάρη σε ένα γκολ του Τουριέντες που της έδωσε και το προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό του Copa Del Rey. Αυτή τη στιγμή, μετράει σε όλες τις διοργανώσεις και έξι σερί εντός έδρας νίκες. Μια έδρα, στην οποία η Μπιλμπάο δεν έχει νικήσει στις τελευταίες εννέα επισκέψεις της! Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης (4/3, 22:00) στο «Ανοέτα», η Αθλέτικ του Ερνέστο Βαλβέρδε, θα ψάξει τις… ανατροπές στον επαναληπτικό ημιτελικό.

Σε αυτό το ντέρμπι της χώρας των Βάσκων, η ομάδα του «τσινγκούρι» κουβαλά και αυτή μαζί της μια άκρως θετική παράδοση: έχει τρεις προκρίσεις σε τελικούς σε ισάριθμες περιπτώσεις, όταν αγωνίζεται στις 4 Μαρτίου! Και φυσικά θα κυνηγήσει το 4/4, ώστε να παίξει πια στον μεγάλο τελικό για το τρόπαιο απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, που… άντεξε στο σφυροκόπημα της Μπαρτσελόνα στη ρεβάνς του άλλου ημιτελικού, την Τρίτη.