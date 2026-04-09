Νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της βρέθηκε από τον σύντροφό της μια 33χρονη γυναίκα στα Χανιά στην περιοχή των Δικαστηρίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, η νεαρή γυναίκα από τη Λιθουανία φέρεται να έβαλε τέλος στην ζωή της με απαγχονισμό.

Τη γυναίκα, εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφος της, ο οποίος και ενημέρωσε τις ελληνικές Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ για το τραγικό περιστατικό ενημερώθηκαν και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, αλλά τα αίτια που οδήγησαν την γυναίκα στην αυτοχειρία διερευνώνται από τους αστυνομικούς.