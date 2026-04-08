Μία ακόμη σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου ήρθε στο φως στα Χανιά, με κατηγορούμενο έναν 37χρονο καθηγητή μουσικής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 37χρονος παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα μουσικής σε 14χρονη μαθήτριά του και φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της. Η ανήλικη, μαζί με τους γονείς της, κατήγγειλαν το περιστατικό στις Αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί στα Χανιά να προχωρήσουν στη σύλληψη του κατηγορουμένου.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής διάταξης που προβλέπει την άρση απορρήτου και τη δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών του κατηγορουμένου, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.