Με τις προετοιμασίες για το Πάσχα του 2026 να βρίσκονται ήδη στην κορυφή της ατζέντας των εκδρομέων, το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αναδεικνύεται στον καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή προορισμού. Για μια τριμελή οικογένεια που επιθυμεί να ταξιδέψει με το αυτοκίνητό της, οι διαφορές στις τιμές είναι χαοτικές, ξεκινώντας από τα 125 ευρώ για κοντινές αποστάσεις και ξεπερνώντας ακόμα και τα 740 ευρώ για τους πιο απομακρυσμένους προορισμούς. Ενώ η Κέρκυρα (μέσω Ηγουμενίτσας) παραμένει η πιο προσιτή λύση, τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο απαιτούν πλέον έναν ολόκληρο μισθό μόνο για τη μετάβαση και την επιστροφή.

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν ενδεικτικά ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς, αναδεικνύοντας με σαφήνεια τις διαφορές στο συνολικό κόστος.

Ραφήνα – Τήνος μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 309.00€

Βόλος – Σκιάθος μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 327.50€

Πειραιάς – Χανιά μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 405.50€

Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 125.30€

Πειραιάς – Ρόδος μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 741.00€

Πειραιάς – Μυτιλήνη μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 519.00€