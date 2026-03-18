Ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα. Η νέα νομοθεσία αποσκοπεί στη μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών σε περιπτώσεις ακυρώσεων, στην καθιέρωση σαφέστερων κανόνων για τις επιστροφές χρημάτων και στη ρύθμιση της χρήσης κουπονιών που καθιερώθηκαν ευρέως κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η οδηγία εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, σηματοδοτώντας τη βούληση των ευρωπαϊκών θεσμών να καλύψουν τα κενά που αναδείχθηκαν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, όταν χιλιάδες ταξίδια ακυρώθηκαν και πολλοί καταναλωτές αντιμετώπισαν δυσκολίες στην αποζημίωση. Με το νέο πλαίσιο, διευκρινίζεται τι ακριβώς θεωρείται ταξιδιωτικό πακέτο, καθώς η έννοια επεκτείνεται πέρα από τις παραδοσιακές οργανωμένες διακοπές και περιλαμβάνει συνδυασμούς υπηρεσιών όπως η διαμονή και η ενοικίαση αυτοκινήτου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ηλεκτρονικές κρατήσεις. Εάν διαφορετικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες συνδυάζονται μέσω συνδεδεμένων διαδικασιών κράτησης και τα προσωπικά στοιχεία του ταξιδιώτη μεταβιβάζονται μεταξύ παρόχων, το σύνολο μπορεί να θεωρηθεί οργανωμένο πακέτο, ιδίως όταν η σύναψη των σχετικών συμβάσεων ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες. Οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται επίσης να ενημερώνουν με σαφήνεια τους πελάτες όταν πρόσθετες υπηρεσίες δεν αποτελούν μέρος του ίδιου πακέτου.

Σημαντικές αλλαγές εισάγονται και στη χρήση κουπονιών. Οι καταναλωτές αποκτούν το δικαίωμα να αρνηθούν την προσφορά κουπονιού και να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών. Τα κουπόνια θα έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος 12 μηνών και, σε περίπτωση μη χρήσης ή λήξης τους, οι εταιρείες θα υποχρεούνται να επιστρέφουν το αντίστοιχο ποσό. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται ο περιορισμός της διαθεσιμότητας ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τους κατόχους κουπονιών.

Η αναθεωρημένη οδηγία ενισχύει επίσης το δικαίωμα των ταξιδιωτών να ακυρώνουν το ταξίδι τους χωρίς επιβάρυνση σε περίπτωση έκτακτων και αναπόφευκτων περιστάσεων, όχι μόνο στον προορισμό αλλά και στο σημείο αναχώρησης ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η αξιολόγηση της σοβαρότητας των συνθηκών θα γίνεται κατά περίπτωση, με βάση και τις επίσημες ταξιδιωτικές οδηγίες των αρχών.

Επιπλέον, θεσπίζονται σαφή χρονοδιαγράμματα για την εξέταση παραπόνων και την επιστροφή χρημάτων. Οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την παραλαβή καταγγελίας εντός επτά ημερών και να παρέχουν αιτιολογημένη απάντηση μέσα σε 60 ημέρες. Σε περιπτώσεις πτώχευσης εταιρείας, οι ταξιδιώτες θα αποζημιώνονται μέσω εγγυήσεων αφερεγγυότητας εντός έξι μηνών, ή έως εννέα μήνες σε ιδιαίτερα σύνθετες περιπτώσεις.

Η νέα νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί τυπικά και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τεθεί σε ισχύ. Τα κράτη-μέλη θα διαθέτουν διάστημα άνω των δύο ετών για να ενσωματώσουν τις διατάξεις στο εθνικό τους δίκαιο, ενώ θα απαιτηθούν επιπλέον έξι μήνες για την πλήρη εφαρμογή τους. Η μεταρρύθμιση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών και τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς στη μεταπανδημική εποχή.