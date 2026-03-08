Το Πάσχα 2026 έρχεται νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, επηρεάζοντας σημαντικά τη διάρκεια των μαθημάτων την άνοιξη.

Πότε θα κλείσουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026

Η Κυριακή του Πάσχα το 2026 «πέφτει» στις 12 Απριλίου, γεγονός που περιορίζει τον αριθμό των σχολικών ημερών μέσα στον Απρίλιο. Η Μεγάλη Εβδομάδα ανοίγει με την Κυριακή των Βαΐων, στις 5 Απριλίου. Επίσης, το Πάσχα των Καθολικών, είναι την ίδια ημερομηνία, παρά τις προθέσεις των δύο εκκλησιών για κοινό εορτασμό.

Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου.

Από εκείνη την ημέρα και μετά, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα απολαύσουν 16 ημέρες ξεκούρασης, καθώς τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, 17 Απριλίου. Η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Μετά το Πάσχα θα απομένουν περίπου δύο μήνες μαθημάτων, μέχρι την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς στις 15 Ιουνίου.

Οι υπόλοιπες σχολικές αργίες της χρονιάς

25η Μαρτίου: Η εθνική επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης γιορτάζεται την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ενώ οι σχολικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πρωτομαγιά – 1 Μαΐου: Η Εργατική Πρωτομαγιά συμπίπτει με Παρασκευή, δημιουργώντας ένα τριήμερο που προσφέρεται για ξεκούραση και ανοιξιάτικες αποδράσεις.

Αγίου Πνεύματος – 1 Ιουνίου: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για μικρές διακοπές πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς.