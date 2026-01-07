Η δεύτερη αργία του έτους, αυτή των Θεοφανίων, ολοκληρώθηκε και πολλοί ήδη κοιτούν το ημερολόγιο αναζητώντας τις επόμενες αργίες του 2026.

Η προσμονή για τις επόμενες ημέρες ξεκούρασης είναι μεγάλη, καθώς η νέα χρονιά έχει μερικές ιδιαιτερότητες. Αν και το Πάσχα θα έρθει νωρίτερα, προσφέροντας μια ευκαιρία για μικρή ανάπαυλα, το 2026 θεωρείται «φτωχότερο» σε αργίες, αφού δύο από αυτές συμπίπτουν με Σάββατο.

Συγκεκριμένα, οι ημέρες που χάνονται φέτος, είναι ο Δεκαπενταύγουστος και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου), οι οποίες πέφτουν Σάββατο, μειώνοντας έτσι τις ευκαιρίες για επιπλέον ξεκούραση και ταξίδια.

Το πρώτο τριήμερο που ακολουθεί, είναι αυτό της αργίας της Καθαράς Δευτέρας, που πέφτει 23 Φεβρουαρίου και έτσι μας δίνει την δυνατότητα ξεκούρασης ή μίας εξόρμησης από 21 έως 23 Φεβρουαρίου.

Η επόμενη αργία είναι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου, που όμως πέφτει Τετάρτη.

Ακολουθεί το πρώτο και -δυστυχώς- τελευταίο τετραήμερο αργιών του 2026, το Πάσχα. Αυτό ξεκινά από την Μεγάλη Παρασκευή που πέφτει 10 Απριλίου έως και την Δευτέρα του Πάσχα που πέφτει 13 Απριλίου.

Ακολουθεί ένα ακόμη τριήμερο, καθώς φέτος η Εργατική Πρωτομαγιά πέφτει Παρασκευή, ενώ τον Μάιο ακολουθεί ένα ακόμη τριήμερο, αλλά όχι για όλους, αυτό του Αγίου Πνεύματος που πέφτει την Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Η επόμενη αργία, αυτή του Δεκαπενταύγουστου, όπως αναφέρουμε και παραπάνω πέφτει -δυστυχώς- Σάββατο.

Ακολουθεί η 28η Οκτωβρίου, η οποία όμως πέφτει Τετάρτη.

Τέλος, έχουμε τα Χριστούγεννα, που πέφτουν Παρασκευή, ενώ η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, που υπό άλλες συνθήκες είναι αργία, πέφτει Σάββατο και έτσι χάνεται ένα ακόμη τετραήμερο, που γίνεται τριήμερο.