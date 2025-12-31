Μια «ανάσα» βρισκόμαστε από 2026 και μαζί με αυτό έρχονται ευκαιρίες για ξεκούραση… αλλά και μερικές δυσάρεστες εκπλήξεις για όσους δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα.

Κάποια τριήμερα θα μας χαρίσουν λίγες μέρες ανάσας, ενώ άλλες αργίες πέφτουν Σάββατο και χάνεται η ευκαιρία για διάλειμμα.

Στον οδηγό που ακολουθεί συγκεντρώσαμε όλες τις αργίες του χρόνου, για να ξέρετε πότε να δουλέψετε και πότε να χαλαρώσετε.

Οι επίσημες αργίες του 2026

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα των ημερομηνιών που θα καθορίσουν το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, με εκείνες που προσφέρουν επιπλέον ημέρες ανάπαυσης και εκείνες που χάνονται λόγω συμπτώσεων με Σαββατοκύριακα:

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου