Το 2026 αναμένεται να φέρει ανάμεικτα συναισθήματα για εργαζόμενους και μαθητές. Από τη μία, τα σχολεία θα απολαύσουν πολυπόθητα τριήμερα και ένα Πάσχα που χαρίζει σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης.

Από την άλλη, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν θα είναι το ίδιο τυχεροί. Το ημερολόγιο του 2026 φέρνει δύο σημαντικές αργίες που συμπίπτουν με Σάββατο, την Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων στις 26 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει λιγότερες ευκαιρίες για ανάπαυση και σύντομες αποδράσεις.

Παρά ταύτα, το νέο έτος περιλαμβάνει αρκετές ημερομηνίες που δημιουργούν ευνοϊκά τριήμερα, προσφέροντας ανακούφιση σε όσους σχεδιάζουν μικρές διακοπές ή στιγμές χαλάρωσης.

Αναλυτικά οι αργίες του 2026

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα των αργιών που θα καθορίσουν το πρόγραμμα του νέου έτους, με εκείνες που προσφέρουν επιπλέον ημέρες ανάπαυσης και εκείνες που χάνονται για τους εργαζόμενους:

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου