Κλειστές ήταν οι τράπεζες την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ σήμερα, αύριο και την Τετάρτη αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι πληρωμές έως το τέλος του έτους.

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται το τραπεζικό σύστημα, καθώς οι ημέρες λειτουργίας και οι αργίες για την περίοδο Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων έχουν ήδη καθοριστεί.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τραπεζών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά τόσο σήμερα και αύριο όσο και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ωστόσο, θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, ενώ τελευταία τραπεζική αργία της εορταστικής περιόδου θα είναι η Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των αργιών, οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω e-banking, mobile banking και ΑΤΜ. Παρ’ όλα αυτά, οι εκτελέσεις εμβασμάτων προς άλλες τράπεζες ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω των επίσημων διατραπεζικών αργιών.