Το 2026 φέρνει ανάμεικτα συναισθήματα για εργαζόμενους και μαθητές. Από τη μία, τα σχολεία θα χαρούν για τα τριήμερα και ένα Πάσχα που προσφέρει σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης. Από την άλλη, όσοι δουλεύουν σε γραφείο ή ιδιωτικό τομέα βλέπουν το ημερολόγιο να μην τους χαμογελά, καθώς δύο σημαντικές αργίες πέφτουν Σάββατο, στερώντας πολύτιμες ανάσες και την ευκαιρία για μικρές ανάπαυλες.

Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά ποιες αργίες κρατούν ζωντανή τη διάθεση και ποιες…. χάνουν οι εργαζόμενοι.

Η λίστα με τις αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου