Πέρα από την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, ο φθινοπωρινός μήνας κρύβει και μερικές ακόμα ευχάριστες «παύσεις» για τους μαθητές. Σε ορισμένες περιοχές, τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά (20/10), είτε για τη γιορτή του πολιούχου Αγίου είτε για τον εορτασμό ιστορικών επετείων που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην τοπική μνήμη. Από την Κεφαλονιά, που τιμά τον Άγιο Γεράσιμο, μέχρι την Πύλο, όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ο Οκτώβρης χαρίζει σε πολλούς μαθητές μια μικρή «ανάσα» ξεκούρασης πριν από την εθνική επέτειο.

Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά σήμερα Δευτέρα τα σχολεία είναι κλειστά για τη γιορτή του Αγίου Γερασίμου

Πύλος

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την 198η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, όλα τα σχολεία του Δήμου Πύλου – Νέστορος θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν στις τιμητικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Η φετινή διοργάνωση των «Ναυαρίνειων 2025» περιλαμβάνει μια σειρά από πολιτιστικά, ιστορικά και εκπαιδευτικά δρώμενα, που φωτίζουν τη σημασία της ιστορικής ναυμαχίας που σφράγισε την πορεία της ελληνικής ανεξαρτησίας.

Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου (20 Οκτωβρίου 1827) αποτέλεσε καθοριστικό σημείο στην Ελληνική Επανάσταση. Στον κόλπο της Πύλου συγκρούστηκαν οι συμμαχικοί στόλοι της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας με τον οθωμανοαιγυπτιακό στόλο, οδηγώντας σε μια αποφασιστική νίκη που επιτάχυνε την απελευθέρωση της Ελλάδας.