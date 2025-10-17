Η Πύλος ετοιμάζεται να ζήσει ένα τριήμερο γεμάτο εκδηλώσεις. Από την Παρασκευή 17 έως και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η πόλη τιμά την 198η επέτειο της ιστορικής Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, που σφράγισε την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους.

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου τα σχολεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στις εορταστικές εκδηλώσεις. Το πρωί θα παρελάσουν, τιμώντας τη σπουδαία αυτή ημέρα, ενώ η κορύφωση των εκδηλώσεων θα σημειωθεί το βράδυ στις 8, με την εντυπωσιακή αναπαράσταση της Ναυμαχίας στο λιμάνι της Πύλου.

Οι μαθητές θα απολαύσουν τρεις ημέρες χωρίς μαθήματα, αλλά την Δευτέρα θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την ιστορία του τόπου τους από κοντά. Όπως αναφέρει το κάλεσμα του Δήμου Πύλου – Νέστορος: «Ναυαρίνεια 2025, η θάλασσα της Πύλου γεμίζει φως και ιστορία. Ζήσε την Αναπαράσταση της ένδοξης Ναυμαχίας!».