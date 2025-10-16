Ανησυχία προκαλεί στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα απίστευτο περιστατικό σε Λύκειο του Ηρακλείου, όπου μαθητές συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω την ώρα που επιχειρούσαν αγοραπωλησία αεροβόλου όπλου μέσα στον προαύλιο χώρο.

Άμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες από τη Δευτεροβάθμια και την Περιφερειακή Εκπαίδευση για την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος των τριών μαθητών. Όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται το neakriti.gr, γονέας είχε αγοράσει στο παιδί του το αεροβόλο και αυτό με τη σειρά του επιχείρησε να το πουλήσει σε συμμαθητή του με το αντίτιμο των 30 ευρώ. Οι μαθητές πιάστηκαν στα «πράσα» κατά τη διάρκεια του παζαριού. Ο πατέρας του παιδιού που ήθελε να αγοράσει το όπλο, είπε ότι «ένα παιδί πήγε να πουλήσει στον γιο μου ένα αεροβόλο πιστόλι, πλαστικό, το οποίο μετά το πιάσανε και το πήγανε στην διευθύντρια. Το όπλο βρέθηκε στα χέρια του, την ώρα που το έδινε στο προαύλιο. Εκείνη την ώρα πήγε να γίνει η συναλλαγή».

Σύμφωνα με την περιγραφή του γονέα, παρών στο συμβάν ήταν και ένας τρίτος μαθητής, που αρχικά εμπλέχθηκε στην υπόθεση, καθώς τη στιγμή που πιάστηκαν, φέρεται να κρατούσε τον γεμιστήρα. Ωστόσο, στη συνέχεια διαπιστώθηκε — σύμφωνα με πληροφορίες — ότι το παιδί αυτό είχε στην τσάντα του επίσης ένα μικρό αεροβόλο όπλο. «Το τρίτο παιδί είχε πάρει το γεμιστήρα του παιδιού που πήγε να πουλήσει το αεροβόλο και ενεπλάκη και αυτό. Το άλλο όπλο του τρίτου παιδιού το βρήκε η διευθύντρια στην τσάντα του» είπε ο πατέρας του υποψήφιου αγοραστή. «Το έχει μετανιώσει το παιδί. Ζήτησε και αυτό συγγνώμη. Δεν έπρεπε να το κάνει. Δεν του έχουμε δώσει τις νοοτροπίες αυτές. Δεν το περίμενα αυτό», συμπλήρωσε ο πατέρας του παιδιού.

Το σοβαρό περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τη Δευτεροβάθμια και την Περιφερειακή Εκπαίδευση, προκειμένου οι τρεις μαθητές να απομακρυνθούν από το συγκεκριμένο σχολείο. Αρχικά, ένα από τα παιδιά αντιμετώπιζε πρόβλημα, καθώς δεν μπορούσε να βρεθεί διαθέσιμη σχολική μονάδα. Τελικά, βρέθηκε άμεσα λύση και όλα τα παιδιά θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε διαφορετικά σχολεία.